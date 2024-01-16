Реал и Барселона поборются за очередного талантливого бразильца

Нападающий Флуминенсе Кауа Элиас привлек внимание нескольких европейских клубов, включая Реал и Барселону. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Пока что игрок провел всего один матч за основную команду Флуминенсе, но уже стал объектом интереса из-за своего таланта. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года, и его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.

Отметим, за сборную Бразилии U-17 Элиас отличился 9 голами в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не собирается менять Канселу на защитника Барселоны.

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