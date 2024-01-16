Барселона не собирается в январе подписывать нового полузащитника
Каталонцы нашли способ решить проблему.
Барселона планирует переставить центрального защитника Андреаса Кристенсена на новую позицию.
По информации Mundo Deportivo, не имея возможности подписать опорного полузащитника в зимнее трансферное окно, клуб решает обратить внимание на собственных игроков.
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Главный тренер Хави и спортивный директор Деку видят в Кристенсене игрока с хорошим чувством игры, отличным пасом и мастерством обращения с мячом.
Ранее датчанин уже имел опыт выступлений на данной позиции, выходя в роли опорника в менхенгладбахской Боруссии, Челси и национальной команде.
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