Барселона не собирается в январе подписывать нового полузащитника

Барселона планирует переставить центрального защитника Андреаса Кристенсена на новую позицию.

По информации Mundo Deportivo, не имея возможности подписать опорного полузащитника в зимнее трансферное окно, клуб решает обратить внимание на собственных игроков.

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Главный тренер Хави и спортивный директор Деку видят в Кристенсене игрока с хорошим чувством игры, отличным пасом и мастерством обращения с мячом.

Ранее датчанин уже имел опыт выступлений на данной позиции, выходя в роли опорника в менхенгладбахской Боруссии, Челси и национальной команде.

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