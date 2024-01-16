Форвард Порту переедет в Италию летом
Перед отъездом Мехди Тареми хочет получить португальское гражданство.
Миланский Интер готовится подписать Мехди Тареми свободным агентом, пишет La Gazzetta dello Sport.
Форвард уже сообщил руководству Порту, что не будет продлять контракт, так как хочет уйти в Интер. Клуб решил не мешать.
"Нерадзурри", тем времени, рассчитывают, что до лета израильтянин получит португальское гражданство, тогда его можно будет заявить как гражданина ЕС.
Также отметим, что ради перехода в Интер Тареми ранее отказал турецким и саудовским клубам.
Ранее также сообщалось, что форвард Спортинга не намерен уходить из клуба.
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