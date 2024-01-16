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Форвард Порту переедет в Италию летом

Перед отъездом Мехди Тареми хочет получить португальское гражданство.
Сегодня, 20:52
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images

Миланский Интер готовится подписать Мехди Тареми свободным агентом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Форвард уже сообщил руководству Порту, что не будет продлять контракт, так как хочет уйти в Интер. Клуб решил не мешать.

"Нерадзурри", тем времени, рассчитывают, что до лета израильтянин получит португальское гражданство, тогда его можно будет заявить как гражданина ЕС.

Также отметим, что ради перехода в Интер Тареми ранее отказал турецким и саудовским клубам.

Ранее также сообщалось, что форвард Спортинга не намерен уходить из клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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