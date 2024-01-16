Гармаш расторг контракт с Осиеком

Украинец провел в клубе всего четыре месяца.

Осиек объявил о расторжении контракта с полузащитником Денисом Гармашом.

Стороны решили по обоюдному согласию прекратить сотрудничество. Договор футболиста с клубом был рассчитал до лета этого года.

Напомним, Гармаш перебрался в стан Осиека осенью 2023-го, проведя за команду всего три матча, в которых отличился лишь желтой карточкой.

Ранее сообщалось, что клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!