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Гармаш расторг контракт с Осиеком

Украинец провел в клубе всего четыре месяца.
Сегодня, 21:51
Денис Гармаш / Instagram
Денис Гармаш / Instagram

Осиек объявил о расторжении контракта с полузащитником Денисом Гармашом.

Стороны решили по обоюдному согласию прекратить сотрудничество. Договор футболиста с клубом был рассчитал до лета этого года.

Напомним, Гармаш перебрался в стан Осиека осенью 2023-го, проведя за команду всего три матча, в которых отличился лишь желтой карточкой.

Ранее сообщалось, что клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осиек Денис Гармаш

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