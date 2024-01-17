Ливерпуль подтвердил свой интерес к 18-летнему вингеру из Швеции
Мерсисайдцы могут сделать подписание на перспективу.
Ливерпуль заинтересован в услугах Момоду Сонко, утверждает teamtalk.
Издание ссылается на шведские СМИ, которые утверждат, что английский гранд уже контактировал с Хеккеном по поводу трансфера Сонко.
Кроме того, за подписью молодого вингера охотятся РБ Лейпциг и Болонья, очевидно, что мерсисайдцы легко смогут перебить их предложения.
Сонко - правоногий левый вингер с большим опытом во взрослом футболе, в 44 матчах за Хеккен Момоду отличился 14-ю голами. Трансфермаркт оценивает игрока всего в 4 млн евро.
Ранее также сообщалось, что МЮ также провел первые переговоры по трансферу нового нападающего.
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