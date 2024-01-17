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Футбол

Ливерпуль подтвердил свой интерес к 18-летнему вингеру из Швеции

Мерсисайдцы могут сделать подписание на перспективу.
Сегодня, 00:40
Момоду Сонко / Getty Images
Момоду Сонко / Getty Images

Ливерпуль заинтересован в услугах Момоду Сонко, утверждает teamtalk.

Издание ссылается на шведские СМИ, которые утверждат, что английский гранд уже контактировал с Хеккеном по поводу трансфера Сонко.

Кроме того, за подписью молодого вингера охотятся РБ Лейпциг и Болонья, очевидно, что мерсисайдцы легко смогут перебить их предложения.

Сонко - правоногий левый вингер с большим опытом во взрослом футболе, в 44 матчах за Хеккен Момоду отличился 14-ю голами. Трансфермаркт оценивает игрока всего в 4 млн евро.

Ранее также сообщалось, что МЮ также провел первые переговоры по трансферу нового нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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