iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стали известны причины ухода экс-капитана Ливерпуля из Аль-Иттифака

Хендерсону не платили полгода.
Сегодня, 20:53
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Полузащитник Джордан Хендерсон завершает соглашение о расторжении контракта с Аль-Иттифаком. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Игрок переедет в ближайшее время в Европу, а именно в Аякс. Футболист, не получавший зарплату в Саудовской Аравии в течение полугода, решил отложить ее, возможно, связано это с желанием вернуться игрока в Британию и выступать за сборную без ограничений.

Читай также: Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича

При этом, Хендерсон пока не объяснил причины ухода из клуба, но источники в Саудовской Аравии выражают понимание и ни в кое случае не держать на него обид.

В составе Аль-Иттифака англичанин провел 19 матчей, в которых отметился пятью ассистами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джордан Хендерсон Аль-Иттифак

Статьи по теме

Хендерсон и Аль-Иттифак договорились о расторжении контракта Хендерсон и Аль-Иттифак договорились о расторжении контракта
Тренер нидерландского гранда подтвердил интерес к легенде Ливерпуля Тренер нидерландского гранда подтвердил интерес к легенде Ливерпуля
Ювентус предлагает Хендерсону зарплату в 26 раз меньше его оклада в Саудовской Аравии Ювентус предлагает Хендерсону зарплату в 26 раз меньше его оклада в Саудовской Аравии
Женская команда Барселоны уничтожила Реал в Суперкубке Испании Женская команда Барселоны уничтожила Реал в Суперкубке Испании
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа23:20
Женская команда Барселоны уничтожила Реал в Суперкубке Испании
Европа22:53
Один из лучших игроков Ла Лиги может стать одноклубником Роналду
Европа22:50
Хави: Барселона переживает один из сложнейших моментов в истории
Европа22:22
ПСЖ требует, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим
Европа22:18
Экс-игрок МЮ и Реала перебрался в Брентфорд Ярмолюка
Европа21:54
Экс-игрок МЮ: Никогда не видел человека, работавшего более усердно, чем Роналду
Европа21:49
Милевский рассказал, что у него дома прошел обыск
НБА21:30
Торонто отправил Сиакама в Индиану в обмен на игроков и драфт-пики
Европа21:23
Форвард, ставший открытием текущего сезона Бундеслиги, определился с будущим
Европа21:19
Атлетико определился с претендентами на замену своего форварда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK