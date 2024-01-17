Стали известны причины ухода экс-капитана Ливерпуля из Аль-Иттифака

Полузащитник Джордан Хендерсон завершает соглашение о расторжении контракта с Аль-Иттифаком. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Игрок переедет в ближайшее время в Европу, а именно в Аякс. Футболист, не получавший зарплату в Саудовской Аравии в течение полугода, решил отложить ее, возможно, связано это с желанием вернуться игрока в Британию и выступать за сборную без ограничений.

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При этом, Хендерсон пока не объяснил причины ухода из клуба, но источники в Саудовской Аравии выражают понимание и ни в кое случае не держать на него обид.

В составе Аль-Иттифака англичанин провел 19 матчей, в которых отметился пятью ассистами.

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