Игрок Шахтера получил удаление в матче КАН

Защитник не доиграл матч против Марокко.

Футболист сборной Танзании и донецкого Шахтера Новатус Мироши был удален в матче первого тура группового раунда Кубка Африканских Наций.

Защитник чемпионов Украины получил желтую карточку в концовке первого тайма, а в середине второй половины снова увидел перед собой предупреждение, которое уже превратилось в удаление.

Читай также: Кубок африканских наций: Буркина-Фасо обыграла Мавритания, ЮАР уступил Мали

Шахтер арендовал Мироши летом из Зюльте Варегем. 21-летний игрок провел за "горняков" всего четыре матча - два в УПЛ и по одному в Лиге чемпионов и Кубке Украины.

После удаления "горняка" Марокко быстро забил два гола, сделав счет до 3:0 и "закрыв" поединок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!