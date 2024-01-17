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Игрок Шахтера получил удаление в матче КАН

Защитник не доиграл матч против Марокко.
Сегодня, 20:56
Новатус Мироши / Getty Images
Новатус Мироши / Getty Images

Футболист сборной Танзании и донецкого Шахтера Новатус Мироши был удален в матче первого тура группового раунда Кубка Африканских Наций.

Защитник чемпионов Украины получил желтую карточку в концовке первого тайма, а в середине второй половины снова увидел перед собой предупреждение, которое уже превратилось в удаление.

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Шахтер арендовал Мироши летом из Зюльте Варегем. 21-летний игрок провел за "горняков" всего четыре матча - два в УПЛ и по одному в Лиге чемпионов и Кубке Украины.

После удаления "горняка" Марокко быстро забил два гола, сделав счет до 3:0 и "закрыв" поединок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Новатус Мироши

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