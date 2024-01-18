Трубин - лучший вратарь топ-лиг по ключевому показателю

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал лучшим вратарем семи сильнейших европейских лиг по проценту сейвов.

Статистический портал Data MB подсчитал количество сейвов голкиперов в лучших лигах.

22-летний вратарь по этому показателю достиг отметки 85,7%.

DataMB

Напомним, Трубин перешел в Бенфику из Шахтера летом 2023 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов, девять раз отыграл "на ноль".

Ранее сообщалось, что Трубин и Лунин - в ТОП-10 самых дорогих вратарей до 25 лет.

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