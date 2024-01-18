Мюллер: Сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня

Хавбек Баварии считает, что немного жесткости не помешает.

Томас Мюллер считает, что современный футбол стал слишком мягким.

Игрок признался, что иногда ему не хватает жесткости, хотя бы со стороны тренеров. Игроки должны уметь мириться с таким и улучашть свои навыки.

"Здесь, в Баварии, мы находимся на вершине футбольной пищевой цепочки. Здесь нет места фразе "он плохо воспринимает решение тренера".

Я должен быть честен и сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование. Она не обязательно должно быть бесчеловечной, но тренерам должно быть позволено проявлять определенный уровень жесткости по отношению к своим игрокам.

Как игрок, ты должен уметь мириться с этим, иначе далеко не уйдешь", – приводит слова хавбека Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что игроком Баварии заинтересовался Ньюкасл.

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