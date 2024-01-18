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Мюллер: Сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня

Хавбек Баварии считает, что немного жесткости не помешает.
Сегодня, 16:25
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Томас Мюллер считает, что современный футбол стал слишком мягким.

Игрок признался, что иногда ему не хватает жесткости, хотя бы со стороны тренеров. Игроки должны уметь мириться с таким и улучашть свои навыки.

"Здесь, в Баварии, мы находимся на вершине футбольной пищевой цепочки. Здесь нет места фразе "он плохо воспринимает решение тренера".

Я должен быть честен и сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование. Она не обязательно должно быть бесчеловечной, но тренерам должно быть позволено проявлять определенный уровень жесткости по отношению к своим игрокам.

Как игрок, ты должен уметь мириться с этим, иначе далеко не уйдешь", – приводит слова хавбека Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что игроком Баварии заинтересовался Ньюкасл.

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