Анчелотти оценил игру Реала в матче с Атлетико

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в рамках 1/8 финала Кубка Испании против Атлетико (2:4).

"Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.

Винисиусу было сложнее играть в первом тайме, но во втором он играл ключевую роль, постоянно угрожал воротам соперника и провел очень хороший матч.

Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию – это грех молодости".

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"Реал оказался в менее выгодном положении, чем Атлетико, потому что они могли готовиться к игре неделю. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

Мы надежно играем в защите в Ла Лиге, в кубках – менее надежно. Атлетико забивает много голов, особенно на своем поле. Мы пропускали, но мы также много забили Атлетико.

Это был очень равный и горячий матч. было очень много дуэлей. В какие-то моменты такие вещи понятны", – сказал итальянец в интервью Marca.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Атлетико - Реал.

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