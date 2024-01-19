Мбаппе - о своей зарплате: Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю

Француз считает, что оправдает своей игрой все затраты.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался касаемо своей заработной платы.

"Честно говоря, я не знаю точно, сколько зарабатываю. В 12 лет я тоже думал, что в футболе слишком много денег.

Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не ворую. Так устроен мир".

Читай также: ПСЖ требует, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим

"Я всегда был убежден, что стану мировой суперзвездой", – сказал Мбаппе в интервью Envoyé Spécial.

Напомним, по данным L'Equipe, Килиан Мбаппе в ПСЖ зарабатывает 6 миллионов евро в месяц до вычета налогов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!