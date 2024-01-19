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Футбол

Хендерсон установил рекорд Аякса, не успев дебютировать за клуб

Англичанину не пришлось выходить на поле, чтобы войти в историю нидерландского гранда.
Сегодня, 12:19
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Новичок амстердамского Аякса Джордан Хендерсон успел войти в историю клуба спустя день после подписания.

Как сообщает фанатский портал нидерландского гранда AjaxLife, англичанин уже успел установить рекорд по количеству проданных футболок со своей фамилией.

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Точные цифры не раскрываются, однако, известно, что Хендерсон опередил по этому показателю Душана Тадича и Дэйли Блинда.

Хавбек перешел в стан "сыновей Бога" на правах свободного агента. Выступать за новый клуб футболист будет под №6.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Джордан Хендерсон

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