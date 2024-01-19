Интер - Лацио: результат мачта

В пятницу, 19 января, состоялся полуфинал Суперкубка Италии, в котором сошлись Интер и Лацио.

С первых Лацио навязал сопернику свой темп игры, но сдержать "нерадзурри" им все равно не удалось. Маркус Тюрам открыл счет уже на 17-й минуте, не оставив ни единого шанса Проведелю. После гола Интер усилил давление, но римский клуб не собирался сдаваться так просто и сдержал натиск до свистка на перерыв.

Второй тайм начался со спорной ситуации. Судья отказался ставить пенальти в ворота Лацио, но в итоге пошел посмотреть видеоповтор и изменил свое мнение. Чалханоглу установил комфортный счет для своей команды. Далее у римлян уже не было и шанса, Интер делал на поле, что хотел, однако атаковал уже не так рьяно.

В самой концовке матча Фраттези довел счет до разгромного. Спустя пару минут Иммобиле таки забил гол престижа, но у судьи было свое мнение на этот счет. Интер уверенно проходит в финал, где встретится с Наполи.

Статистика полуфинального матча Суперкубка Италии Интер - Лацио

Интер - Лацио 3:0

Голы: Тюрам, 17, Чалханоглу (пенальти), 49, Фраттези, 89

xG: 3.16 - 0.27

Удары: 23 - 5

Удары в створ: 7 - 0

Владение мячом: 61% - 39%

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