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Орлеан - ПСЖ 1:4: обзор матча и результат игры 20.01.2024

Парижане пробились в 1/8 финала турнира.
Вчера, 23:41
Орлеан - ПСЖ / Getty Images
Орлеан - ПСЖ / Getty Images

В субботу, 20 января, в рамках 1/16 финала Кубка Франции Орлеан принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал форвард парижан Килиан Мбаппе, отличившийся двумя голами и двумя ассистами.

При этом, столь скромный соперник также сумел поразить ворота чемпиона Франции, забив гол престижа в концовке.

Напомним, в прошлой стадии турнира ПСЖ разбил скромный Ревель со счетом 9:0.

Статистика матча Орлеан - ПСЖ 1/16 финала Кубка Франции

Орлеан - ПСЖ 1:4
Голы: Сен-Рюф, 86 - Мбаппе, 16, 63 пенальти, Рамос, 73, Маюлу, 88

Владение мячом: 25% - 75%
Удары: 10 - 14
Удары в створ: 4 - 7
Фолы: 11 - 7       
Угловые: 4 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кубок Франции

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