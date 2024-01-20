Орлеан - ПСЖ 1:4: обзор матча и результат игры 20.01.2024

В субботу, 20 января, в рамках 1/16 финала Кубка Франции Орлеан принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал форвард парижан Килиан Мбаппе, отличившийся двумя голами и двумя ассистами.

При этом, столь скромный соперник также сумел поразить ворота чемпиона Франции, забив гол престижа в концовке.

Напомним, в прошлой стадии турнира ПСЖ разбил скромный Ревель со счетом 9:0.

Статистика матча Орлеан - ПСЖ 1/16 финала Кубка Франции

Орлеан - ПСЖ 1:4

Голы: Сен-Рюф, 86 - Мбаппе, 16, 63 пенальти, Рамос, 73, Маюлу, 88

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 10 - 14

Удары в створ: 4 - 7

Фолы: 11 - 7

Угловые: 4 - 10

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