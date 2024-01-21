Клопп заявил, что у Ливерпуля не бывает провальных трансферов

Юрген Клопп на предматчевой прессконференции заявил, что у Ливерпуля не было провальных трансферов.

Наставник мерсисайдцев рассказал, что в клубе обдумывают каждый трансферный шаг по несколько раз. Именно это позволяет покупать игроков, которые идеально подходят клубу.

"В Ливерпуле по-особенному работают над трансферами. Перед ними мы должны подумать дважды, трижды, четырежды. Нужна полная уверенность в том, что все получится.

Я не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился. Кто-то назовет Дарвина Нуньеса, но он выдающийся игрок, и я очень счастлив, что он с нами, а не с кем-то еще. Первый год был сложным для него, но он уже забил приличное количество голов. Возможно, их все еще мало, учитывая, сколько у него моментов, но я полностью доволен.

Игрокам нужно время. Энди Робертсон какое-то время после перехода сидел на скамейке. Фабиньо тоже потребовалось время. Одним нужно время на адаптацию, у других все получается сразу. Мо Салах забил в первой игре, как и Вирджил ван Дейк, хоть это вообще не его работа. Сделать все правильно – это большой вызов", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

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