Хендерсон назвал причину ухода из чемпионата Саудовской Аравии

Новоиспеченный хавбек Аякса Джордан Хендерсон рассказал, почему решил покинуть чемпионат Саудовской Аравии.

"Думаю, многие хотели бы, чтобы я сидел здесь и критиковал чемпионат Саудовской Аравии и все, что с ним связано. Но я не собираюсь этого делать.

Я с полным уважением отношусь к лиге, к болельщикам клуба, к людям, которые действительно сделали так, чтобы я чувствовал себя желанным гостем.

К сожалению, иногда такие вещи в жизни просто не получаются. Как в футболе, так и в жизни в целом. Я принял решение".

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"Как только я узнал, что есть такая возможность, то решил, что это лучший шаг для меня и моей семьи на данный момент.

Если кто-то обиделся или почувствовал, что я расстроил его – это моя вина. Я прошу прощения, это не было моим намерением", — сказал Хендерсон в интервью ВВС.

Напомним, недавно Аякс на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с Джорданом Хендерсоном. Стороны поставили свои подписи под соглашением, которое рассчитанно до лета 2026 года.

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