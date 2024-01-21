Наполи может усилиться полузащитником из АПЛ

Наполи находится в процессе переговоров с Ноттингем Форест о возможной аренде полузащитника Ореля Мангаля с правом выкупа.

Как сообщает Николо Скира, пока не раскрываются детали относительно суммы выкупа. Ренн также проявляет интерес к 25-летнему бельгийцу, предлагая 6-месячную аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов евро плюс бонусы.

Читай также: Наполи грозит серьезное наказание за ложные показания по трансферу лидера клуба

Кроме того, Ювентус также находится в числе претендентов на этого игрока.

В текущем сезоне Мангаля провел 20 матчей, забив всего один гол за Ноттингем Форест.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!