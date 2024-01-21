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Наполи может усилиться полузащитником из АПЛ

Неаполитанцы нуждаются в новом футболисте.
Сегодня, 17:19
Орель Мангаля / Getty Images
Орель Мангаля / Getty Images

Наполи находится в процессе переговоров с Ноттингем Форест о возможной аренде полузащитника Ореля Мангаля с правом выкупа.

Как сообщает Николо Скира, пока не раскрываются детали относительно суммы выкупа. Ренн также проявляет интерес к 25-летнему бельгийцу, предлагая 6-месячную аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов евро плюс бонусы.

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Кроме того, Ювентус также находится в числе претендентов на этого игрока.

В текущем сезоне Мангаля провел 20 матчей, забив всего один гол за Ноттингем Форест.

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