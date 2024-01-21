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Агент форварда МЮ высказался о будущем своего клиента

Антони Марсьяль не уйдет из клуба до конца контракта.
Сегодня, 17:27
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Представитель нападающего Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля Филип Лемболи прокомментировал будущее француза.

Функционер заявил, что его клиент настроен доработать свой контракт с МЮ, заканчивающийся через полгода, до конца. Также Лемболи высказался о слухах про конфликт с Тен Хагом.

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"Антони не покинет Манчестер Юнайтед и останется до окончания его контракта.

То, что о нем говорят, - это абсолютно неправда. Его не отстраняли от тренировок, и у него нет проблем с тренером", - сказал Филип.

Стоит сказать, что у Марсьяля в текущем сезоне за манкунианцев 19 матчей, где забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В большинстве матчей 28-летний игрок выходил на замену.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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