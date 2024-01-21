Агент форварда МЮ высказался о будущем своего клиента

Антони Марсьяль не уйдет из клуба до конца контракта.

Представитель нападающего Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля Филип Лемболи прокомментировал будущее француза.

Функционер заявил, что его клиент настроен доработать свой контракт с МЮ, заканчивающийся через полгода, до конца. Также Лемболи высказался о слухах про конфликт с Тен Хагом.

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"Антони не покинет Манчестер Юнайтед и останется до окончания его контракта.

То, что о нем говорят, - это абсолютно неправда. Его не отстраняли от тренировок, и у него нет проблем с тренером", - сказал Филип.

Стоит сказать, что у Марсьяля в текущем сезоне за манкунианцев 19 матчей, где забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В большинстве матчей 28-летний игрок выходил на замену.

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