Один из лидеров АПЛ подпишет сербского таланта

Английская Астон Вилла в это трансферное окно решила поработать на будущее.

Как сообщает Фабрицио Романо, "вилланы" подпишут защитника Црвены Звезды Косту Недельковича. Сумма трансфера составит менее 9 млн евро.

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Неделькович официально присоединится к коллективу Унаи Эмери летом. Оставшуюся часть сезона он проведет в стане своей нынешней команды.

Детали контракта 18-летнего футболиста с клубом АПЛ на данный момент остаются неизвестными.

В текущем сезоне Коста провел 26 матчей во всех турнирах, отдав 2 ассиста. Что касается Астон Виллы, то она сейчас идет на 4 месте в АПЛ, имея равное количество очков с Арсеналом и Ман Сити.

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