Бавария - Вердер 0:1: обзор матча и результат игры 21.01.2024
В воскресенье, 21 января, в рамках 18-го тура Бундеслиги Бавария принимала Вердер. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил хавбек Митчелл Вайзер. Немецкий футболист отличился на 59-й минуте игры.
Таким образом, после 18-ти туров чемпионата Германии Бавария идет на втором месте с 41-м баллом.
В свою очередь Вердер занимает 12-ю строчку, набрав 20 очков.
Статистика матча Бавария - Вердер 18-го тура Бундеслиги
Бавария - Вердер 0:1
Гол: Вайзер, 59
Ожидаемые голы (xG): 1.29 - 0.50
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 9 - 7
Бавария: Нойер, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Тель, 65), Геррейру (Горетцка, 65), Киммих (Мюллер, 64), Лаймер, Коман (Шупо-Мотинг, 84), Сане, Мусиала, Кейн.
Вердер: Цеттерер, Вайзер, Юнг, Штарк, Фридль, Агу, Линен, Стаге, Шмид (Ковнацки, 84), Нджинма, Вольтемаде (Борре, 65).
Предупреждения: Киммих (17), Шмид (70), де Лигт (74).
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