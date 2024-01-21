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Бавария - Вердер 0:1: обзор матча и результат игры 21.01.2024

Мюнхенцы потерпели сенсационное поражение.
Сегодня, 18:26
Бавария - Вердер / Getty Images
Бавария - Вердер / Getty Images

В воскресенье, 21 января, в рамках 18-го тура Бундеслиги Бавария принимала Вердер. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек Митчелл Вайзер. Немецкий футболист отличился на 59-й минуте игры.

Таким образом, после 18-ти туров чемпионата Германии Бавария идет на втором месте с 41-м баллом.

В свою очередь Вердер занимает 12-ю строчку, набрав 20 очков.

Статистика матча Бавария - Вердер 18-го тура Бундеслиги

Бавария - Вердер 0:1
Гол: Вайзер, 59

Ожидаемые голы (xG): 1.29 - 0.50
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 9 - 7

Бавария: Нойер, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Тель, 65), Геррейру (Горетцка, 65), Киммих (Мюллер, 64), Лаймер, Коман (Шупо-Мотинг, 84), Сане, Мусиала, Кейн.

Вердер: Цеттерер, Вайзер, Юнг, Штарк, Фридль, Агу, Линен, Стаге, Шмид (Ковнацки, 84), Нджинма, Вольтемаде (Борре, 65).

Предупреждения: Киммих (17), Шмид (70), де Лигт (74).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига вердер

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