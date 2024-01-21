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Лидер аутсайдера АПЛ установил необычное достижение

Оливер МакБерни забил самый поздний гол чемпионата Англии с момента начала ведения данной статистики.
Сегодня, 18:23
Оливер МакБерни / Getty Images
Оливер МакБерни / Getty Images

В рамках 21 тура чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед на своем поле встретился с Вест Хэмом и вырвал ничью со счетом 2:2.

"Клинки" смогли уйти от поражения благодаря пенальти назначенному на 103 минуте, который реализовал шотландец Оливер МакБерни, установив тем самым рекорд АПЛ.

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Форвард стал автором самого позднего гола в элитном английском дивизионе с сезона-2006/07, когда данная статистика начала вестись. Ранее достижение принадлежало Дирку Кейту, который в 2011 году забил в ворота Арсенала на 102 минуте.

Стоит отметить, что Шеффилд Юнайтед идет на последнем месте в АПЛ с отрывом от спасительной 17-ой строчки в 7 очок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм АПЛ Шеффилд Юнайтед

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