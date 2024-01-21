Борнмут - Ливерпуль: обзор и результат матча чемпионата Англии

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Борнмут на своем поле принял Ливерпуль.

"Вишни" естественно подходили к этому матчу в качестве аутсайдера, хотя, имели неплохие шансы и отобрать очки у гостей ввиду отсутствия их главного лидера в лице Мо Салаха и собственной хорошей формы.

В первом тайме коллектив Андони Ираолы и вправду держался достойно не дав создать "красным" не единого момента. Единственный эпизод, который был достоин внимания это грубая игра Луиса Синистеры против Луиса Диаса, за которую он не получил и желтой карточки.

После перерыва хозяева все же посыпались и наступил этот момент достаточно быстро. Уже на 49-й минуте Дарвин Нуньес с паса Диогу Жоты открыл счет в матче.

Далее коллектив Юргена Клоппа продолжил давить и это вылилось во второй забитый гол на 71-й минуте. В этот раз Жота сам стал автором забитого мяча.

На 80-й минуте португалец к своему голу и асисту добавил еще один гол, а уже в компенсированное время дубль на свой счет записал и Нуньес.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Ливерпуль

Борнмут - Ливерпуль 0:4

Голы: Нуньес, 49, 90+3, Жота, 71, 80

xG: 1.44 - 1.73

Удары: 11 - 14

Удары в створ:1 - 7

Владение мячом: 39% - 61%

Борнмут: Нето - Ааронс, Забарный, Мефам, Гилл (Келли, 55) - Кук, Кристи - Синистерра (Скотт, 55), Клюйверт (Брукс, 69), Тавернье - Соланке.

Ливерпуль: Алиссон - Брэдли, Конате, Ван Дейк, Гомес - Эллиотт (Гравенберх, 64), Мак Аллистер, Джонс - Нуньес, Жота (Гордон, 90+4), Диас (Гакпо, 63).

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