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Салернитана - Дженоа 1:2: обзор матча и результат игры 21.01.2024

Генуэзцы продолжают двигаться в верхнюю часть турнирной таблицы.
Сегодня, 20:55
Салернитана - Дженоа / Getty Images
Салернитана - Дженоа / Getty Images

В воскресенье, 21 января, в рамках 21-го тура Серии А Салернитана принимала Дженоа. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева довольно быстро вышли вперед, однако генуэзцы сумели еще в первой половине игры отыграться, а на старте второго тайма забили очередной гол, который решил судьбу встречи.

Отметим, украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут, однако отличиться результативными действиями ему не удалось.

Статистика матча Салернитана - Дженоа 21-го тура Серии А

Салернитана - Дженоа 1:2
Голы: Мартегани, 2 - Ретеги, 13, Гудмундссон, 57 пенальти 

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 1.20
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 11 - 5
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 6 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Серия А

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