Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче против Ливерпуля

Илья провел неудачный поединок, впрочем, как и его коллеги по обороне.

Илья Забарный в борьбе за мяч / Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Ливерпуль уверенно разгромил Борнмут, забив четыре безответных мяча во втором тайме.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили свои оценки по итогам прошедшего поединка.

Украинец Илья Забарный получил плохие баллы от обоих сайтов. WhoScored поставил Забарному 5.7, что является вторым худшим показателем в команде (ниже только у Норберто Нету - 5.6). Sofascore поставил центрбэку 6.2, что является худшим показателем наряду с уже упомянутым Нету и Крисом Мефамом.

На счету Ильи 1 перехват, 1 вынос, 2 отбора, 1 заблокированный удар, 9 потерь мяча, 74% точных передач, 1 выигранная верховая дуэль из 2.

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