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Клопп рассказал, что Салах преждевременно покинет расположение сборной Египта

Однако, Мохаммед может вернуться, если коллектив Руи Витории сильно продвинется по Кубку африканских наций.
Сегодня, 21:33
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился новостями о травме Мохаммеда Салаха.

Как сообщил немецкий специалист, египтянин досрочно вернется из сборной, но может вернуться туда при одном условии.

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"Салах прибудет врасположение клуба, но, сли он будет в форме до финала, а Египет туда пройдет, то, возможно, он вернется на Кубок африканских наций", - сказал Клопп.

Напомним, вингер получил травму в матче второго тура группового этапа против Ганы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп Мохаммед Салах

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