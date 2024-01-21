"Видите, что моя каша творит?": Жена Довбика мило отреагировала на исторический хэт-трик мужа
Достижение Артема не прошло мимо внимания его супруги.
В рамках 21 тура чемпионата Испании Жирона на своем поле принимает Севилью.
В первом тайме украинец Артем Довбик оформил хэт-трик в ворота "нервионцев", что не осталось без внимания его супруги Юлии.
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Девушка отреагировала на достижение своего возлюбленного, выразив увереность, что Артем показывает прекрасную игру за каталонцев благодаря ее каше.
"Вы видите, что моя каша творит? Фантастику", - написала в шутку Юлия в своей Instagram Stories.
Напомним, ранее сообщалось, что Довбик превзошел достижение Шевченко.
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