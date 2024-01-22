Жирона Довбика и Цыганкова установила рекорд клуба по количеству набранных очков

А прошло всего чуть больше половины сезона.

В рамках 21-го тура чемпионата Испании Жирона разгромила Севилью со счетом 5:1 при помощи голов Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

Благодаря этому каталонцы, как минимум, временно возглавили турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 52 очка за 21 сыгранный матч. Это также стало рекордным показателем в истории клуба.

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Прошлым рекордом для команды было 49 очков в сезоне-2022/23, но тогда они были набраны за всю ту кампанию, а сейчас у коллектива Мичела есть еще 17 туров, чтобы задать более высокую планку.

Отметим, что Жирона опережает Реал на одно набранное очко, но у "сливочных" матч в запасе.

Напомним, на нашем сайте есть видео исторического хэт-трика Артема Довбика в прошедшем матче.

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