Симоне Индзаги покорилось историческое достижение в Суперкубке Италии

Миланский Интер в финале Суперкубка Италии одержал минимальную победу над Наполи (1:0), завоевав трофей.

Для главного тренера "нерадзурри" Симоне Индзаги этот успех стал уже пятым в этом турнире, что является рекордом. Итальянский специалист три раза выигрывал Суперкубок с Интером и дважды с Лацио.

В списке самых титулованных тренеров в истории турнира Индзаги обошел Марчелло Липпи и Фабио Капелло, у которых по четыре победы.

