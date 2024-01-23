Тер Штеген рассказал, когда по плану должен восстановиться от травмы
Немец уже близко к возвращению на поле.
Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген высказался о своем восстановлении от травмы спины.
Вратарь Барселоны может выйти в старте уже 11 февраля в матче против Гранады. Об этом он сам рассказал в комментарии изданию Sport.
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"Через две недели я могу быть готовым. Я чувствую себя хорошо", - заявил тер Штеген испанскому порталу.
Напомним, немец получил травму в ноябре прошлого года и с тех пор не выходил на поле, а в воротах каталонского клуба его пока заменяет Иньяки Пенья.
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