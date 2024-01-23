Тер Штеген рассказал, когда по плану должен восстановиться от травмы

Немец уже близко к возвращению на поле.

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген высказался о своем восстановлении от травмы спины.

Вратарь Барселоны может выйти в старте уже 11 февраля в матче против Гранады. Об этом он сам рассказал в комментарии изданию Sport.

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"Через две недели я могу быть готовым. Я чувствую себя хорошо", - заявил тер Штеген испанскому порталу.

Напомним, немец получил травму в ноябре прошлого года и с тех пор не выходил на поле, а в воротах каталонского клуба его пока заменяет Иньяки Пенья.

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