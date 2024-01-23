Аргентинский талант пополнил стан абсолютного аутсайдера Ла Лиги

Испанская Альмерия усилила линию атаки.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перешел 19-летний Лука Ромеро. Аргентинец будет выступать за клуб Ла Лиги на правах аренды до конца текущего сезона.

Права на вингера принадлежат Милану, который подписал его прошедшим летом на правах свободного агента. За "россонери" Лука провел только 5 матчей, не отличившись результативными действиями.

Альмерия набрала всего 6 очков за 21 матч чемпионата Испании и пока не выиграла ни одной игры, хотя, была близка к этому на прошлых выходных, но упустила преимущество в игре с Реалом.

Отметим, что Ромеро является самым молодым футболистом в истории элитного испанского дивизиона, дебютировав за Мальорку в возрасте 15 лет и 219 дней, а также первым автором гола в Серии А, родившимся в 2004 году, забив за Лацио в ворота Монцы.

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