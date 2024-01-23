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Футбол

Известная голливудская актриса отдохнула в ресторане со звездной троицей Интер Майами

Вергара похвасталась фотографией с футболистами.
Сегодня, 17:50
Интер Майами / Getty Images
Интер Майами / Getty Images

Футболисты Интер Майами Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба весело провели свое время в компании супруг и известной актрисы.

Софи Вергара похвасталась совместной фотографией с игроками в соцсетях, сделанной в одном из местных ресторанов Америки.

Напомним, Вергара является известной актрисой, телевизионным продюсером, комиком, ведущей и моделью.

Ранее сообщалось, что Атлетико поблагодарил Месси за то, что осчастливил юного фаната.

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