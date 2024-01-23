Известная голливудская актриса отдохнула в ресторане со звездной троицей Интер Майами
Вергара похвасталась фотографией с футболистами.
Футболисты Интер Майами Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба весело провели свое время в компании супруг и известной актрисы.
Софи Вергара похвасталась совместной фотографией с игроками в соцсетях, сделанной в одном из местных ресторанов Америки.
Напомним, Вергара является известной актрисой, телевизионным продюсером, комиком, ведущей и моделью.
Ранее сообщалось, что Атлетико поблагодарил Месси за то, что осчастливил юного фаната.
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