Президент Наполи выступил с резкой критикой в адрес главного арбитра Суперкубка Италии

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес главного арбитра Суперкубка Италии против Интера (0:1).

"Несмотря на то, что мы играли вдесятером, несмотря на отсутствие определенных игроков – я увидел Наполи, который создавал Интеру всевозможные проблемы.

Мне жаль Рокки, которого теперь мучают кошмары. Болельщики есть болельщики, я сам могу ударить очень сильно, когда превращаюсь в фаната. Не думаю, что в этот раз это необходимо".

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"Слабость арбитров в этом сезоне очевидна для всех. Не только в отношении Наполи, но и в отношении всех. Я сидел с Рокки перед матчем и размышлял, с каким большим позором ему придется иметь дело в следующий раз", — сказал Де Лаурентис в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, начиная с 60-й минуты Наполи играл в меньшинстве из-за удаления Джованни Симеоне за две желтые карточки в течение нескольких минут.

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