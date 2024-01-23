Наполи хочет усилить состав хавбеком клуба из топ-5 АПЛ

Наполи находится в стадии переговоров с Астон Виллой о возможном подписании полузащитника Леандера Дендонкера.

По информации издания The Athletic, переход может быть осуществлен на правах аренды до завершения текущего сезона.

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Отметим, портал Transfemarkt оценивает 28-летнего бельгийца в чуть более 10 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Дендокнр провел всего восемь матчей, отличившись одним голом.

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