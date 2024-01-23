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Хави оценил шансы Барселоны на защиту чемпионского титула в Ла Лиге

Испанец продолжает верить в свою команду.
Сегодня, 20:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о шансах защитить чемпионский титул Ла Лиги.

"Мы должны быть реалистами, и я позитивный реалист.

Впереди 18 матчей. Давайте же сделаем это! Мы не собираемся выбрасывать полотенце".

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"Год назад Реал оставался в гонке за титулом, почему это сейчас мы не в гонке?" – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, после 20 туров Ла Лиги Барселона набрала 44 очка, занимая третье место в турнирной таблице.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Ла Лига

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