Бавария вынуждена отказаться от покупки защитника в январе

Триппьер и Мукиеле останутся в своих клубах.

Бавария не будет подписывать защитника в январе, пишет Флориан Плеттенберг.

Последние несколько дней мюнхенцы работали над трансферами Кирана Триппьера и Норди Мукиеле, но в итоге решили отказаться от них.

Оба игрока уже имели устные соглашения с клубом, но Бавария не смогла договориться ни с Ньюкаслом, ни с ПСЖ. Оба клуба затребовали слишком большие суммы.

Потому руководством мюнхенцев было принято решение отказаться от переходов и сэкономить деньги на летнее трансферное окно. В клубе будут ждать восстановления Кима и Мазрауи.

Ранее также сообщалось, что Марсиаль рискует больше не сыграть за МЮ.

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