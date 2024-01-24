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Бавария вынуждена отказаться от покупки защитника в январе

Триппьер и Мукиеле останутся в своих клубах.
Сегодня, 15:20
Киран Триппьер / Getty Images
Киран Триппьер / Getty Images

Бавария не будет подписывать защитника в январе, пишет Флориан Плеттенберг.

Последние несколько дней мюнхенцы работали над трансферами Кирана Триппьера и Норди Мукиеле, но в итоге решили отказаться от них.

Оба игрока уже имели устные соглашения с клубом, но Бавария не смогла договориться ни с Ньюкаслом, ни с ПСЖ. Оба клуба затребовали слишком большие суммы.

Потому руководством мюнхенцев было принято решение отказаться от переходов и сэкономить деньги на летнее трансферное окно. В клубе будут ждать восстановления Кима и Мазрауи.

Ранее также сообщалось, что Марсиаль рискует больше не сыграть за МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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