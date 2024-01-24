Экс-игрок Ливерпуля рассказал, кто способен заменить Салаха

Майкл Оуэн уверен, что Ливерпуль безболезненно переживет потерю Мохамеда Салаха.

Напомним, что летом египтянина пытался купить Аль-Иттихад, однако клуб предпочел сохранить игрока. Ожидается, что следующим летом саудовцы сделают еще одну попытку.

И хоть Салах и является одним из ключевых игроков, Оуэн считает, что в составе мерсисайдцев уже есть игрок, который сумеет его полностью заменить. Речь о Дарвине Нуньесе.

Оуэн заявил, что уругваец имеет ряд качеств, которые при должном развитии в будущем сделают из него нападающего мирового уровня.

"Когда вы думаете о будущем Ливерпуля, очевидно, что Мохамед Салах не останется навсегда, поэтому кому-то придется сделать шаг вперед, или же заменить его кем-то, кто попытается заменить его голы.

Этот парень, Нуньес, наверное, единственный в команде, кто может это сделать, я вижу, как он развивается и становится абсолютной силой в Премьер-лиге. Я все еще думаю, что сейчас он еще не готов, на даже так он способен делать поразительные вещи.

Он очень силен, очень целеустремлен, очень быстр и у него столько способностей, что если он сможет улучшить некоторые свои навыки, станет абослютным чемпионом", - приводит слова Оуэна teamtalk.

Ранее также сообщалось, что Марсиаль рискует больше не сыграть за МЮ.

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