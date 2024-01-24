Шахтер поздравил Ястремскую с проходом в полуфинал Australian Open
В ночь с 23 на 24 января украинка Даяна Ястремская в четвертьфинале Australian Open победила чешскую теннисистку Линду Носкову со счетом 6:3, 6:3.
Донецкий Шахтер не прошел мимо исторического достижения нашей спортсменки, поздравив ее с этим в своих соцсетях.
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"Даяна!!! Гордимся и поздравляем с выходом в полуфинал", - написала пресс-служба "горняков".
Стоит отметить, что Ястремская является болельщицей украинского гранда и накануне матча Шахтер - РБ Лейпциг в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов гендиректор клуба Дарио Срна подарил теннисистке игровую футболку клуба.
Напомним, в полуфинале Australian Open Даяна сыграет с представительницей Китая Чжен Циньвэнь. На нашем сайте вы можете ознакомиться с прогнозом на данный поединок.
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