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Шахтер поздравил Ястремскую с проходом в полуфинал Australian Open

"Горняки" не прошли мимо исторического достижения Даяны.
Сегодня, 18:24
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В ночь с 23 на 24 января украинка Даяна Ястремская в четвертьфинале Australian Open победила чешскую теннисистку Линду Носкову со счетом 6:3, 6:3.

Донецкий Шахтер не прошел мимо исторического достижения нашей спортсменки, поздравив ее с этим в своих соцсетях.

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"Даяна!!! Гордимся и поздравляем с выходом в полуфинал", - написала пресс-служба "горняков".

Стоит отметить, что Ястремская является болельщицей украинского гранда и накануне матча Шахтер - РБ Лейпциг в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов гендиректор клуба Дарио Срна подарил теннисистке игровую футболку клуба.

Напомним, в полуфинале Australian Open Даяна сыграет с представительницей Китая Чжен Циньвэнь. На нашем сайте вы можете ознакомиться с прогнозом на данный поединок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Даяна Ястремская

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