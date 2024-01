Забарный - в старте, Кухаревич - в запасе: Борнмут и Суонси назвали составы на матч Кубка Англии

⚠️ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 ⚠️ Here's how the #Swans line up for this evening's @EmiratesFACup tie 🆚 @afcbournemouth 🏆 Brought to you in partnership with @the_lcvgroup . pic.twitter.com/pUgz2BeNey

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...