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Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче против Суонси по версии WhoScored

Впрочем, вина в этом не на плечах самого Ильи, а его партнеров, которые сыграли впечатляюще.
Сегодня, 00:36
Getty Images
Getty Images

В рамках Кубка Англии Борнмут разгромил Суонси со счетом 5:0.

Статистический портал WhoScored традиционно по итогам прошедшего матча выставил оценки игрокам обоих команд.

Украинцу Илье Забарному поставили одну из худших оценок в составе "вишен", а именно 7.4. Меньше только у партнера Забарного по центру обороны Маркоса Сенеси - 7.0.

При этом, нельзя сказать, что наш защитник провел плохой матч, скорее, его партнеры просто были еще на голову выше. На счету Забарного 2 из 3 выигранных единоборств, 3 выноса, 84% точных передач, 1 заблокированный удар, 1 отбор, 7 из 12 точных длинных пасов и 1 предассист.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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