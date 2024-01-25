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Борнмут - Суонси: обзор и результат матча Кубка Англии

"Вишни" решили все вопросы о победителе в первые же минуты матча.
Вчера, 23:44
Борнмут - Суонси / Getty Images
Борнмут - Суонси / Getty Images

В рамках 1/16 Кубка Англии Борнмут на своем поле встретился с Суонси.

Наставник "вишен" Андони Ираола применил умеренную ротацию в данном поединке, но даже так разрыв в классе против оппонента из второго дивизиона был слишком очевиден уже в первые минуты матча.

На момент 15-ой минуты матча счет в матче уже был 3:0 и вся интрига, которая могла бы быть умерла. Голами за клуб из АПЛ отличались Луис Синистерра, Алекс Скотт и Ллойд Келли, а один из предассистов отдал Илья Забарный, запустив длинную передачу на фланг.

До перерыва подопечные Ираолы забили еще дважды усилиями Дэвида Брукса и Доминика Соланке.

Второй тайм при таких раскладах превращался на формальность и таковым он и оказался для обоих команд. Борнмут, по всей видимости, не хотел доводить счет до уж совсем издевательского, а Суонси, как и в первой половине встречи ничего не мог противопоставить уже невмотивированному сопернику.

Статистика матча Кубка Англии Борнмут - Суонси

Борнмут - Суонси 5:0

Голы: Келли, 7, Скотт, 10, Синистерра, 14, Брукс, 27, Соланке, 44

xG: 2.67 - 0.32 
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 5 - 2
Владение мячом: 54% - 46%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут суонси

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