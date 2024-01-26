Гвардиола - об уходе Беррады: Главное, что де Брюйне и Холанд останутся в Сити

Испанский специалист не видит в этом никакой проблемы.

Пеп Гвардиола прокомментировал переход Омара Беррады из Сити в МЮ.

Напомним, ранее стало известно, что функционер решил перейти из стана "горожан" к "дьяволам", заняв там должность исполнительного директора.

Однако Гвардиола совсем не расстроен этому факту. По его мнению, вряд ли Беррада самолично сможет устранить проблемы МЮ, да и Сити все равно сохраняет своих ключевых игроков.

"Ага. Главное, что Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд останутся в Сити. Я не думаю, что всё так просто изменить в их клубе. Но если Юнайтед считает, что один человек всё поменяет, то поздравляю их!

Если это действительно произойдёт, тогда, о боже, они должны сделать статую Омара Берраду в будущем, потому что он этого заслуживает.

Сити будет двигаться дальше, мы найдём ему замену. На подходе новый парень, возможно, на должность продвинут кого-то из тех, кто уже работает здесь. Мы приспособимся", - цитирует испанца ESPN.

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