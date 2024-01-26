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"Я был очень зол": Экс-защитник Ливерпуля отреагировал на предстоящий уход Клоппа

Хосе Энрике винит в решении немецкого специалиста владельцев клуба.
Сегодня, 15:24
Хосе Энрике / Getty Images
Хосе Энрике / Getty Images

Бывший футболист английского Ливерпуля Хосе Энрике поделился мыслями о предстоящем уходе Юргена Клоппа из клуба.

По словам испанского экс-защитника, Клопп мог принять это решение из-за того, что не чувствовал должной поддержки от владельцев клуба.

"Вы не можете его винить. Очевидно, что он легенда. Я думаю, что Ливерпуль должен воздвигнуть ему статую - ведь именно благодаря ему Ливерпуль добился того, чего добился за последние несколько лет.

Я думаю, что-то случилось, у меня есть свое мнение. Возможно, это связано с расходами, с владельцами. Он боролся с ними каждый год, чтобы подписать нужных ему игроков.

Он не может постоянно творить чудеса. Думаю, он просто устал от этого.

С моей стороны, как бывшего игрока... каждый год ему нужно творить чудеса, чтобы выиграть что-то. В это январское трансферное окно, я думаю, команде что-то нужно, но владельцы не хотят этого делать.

Я действительно верю, что им нужен один или два игрока, и думаю, что Клопп тоже, даже если он этого не говорит".

"Я думаю, он начал чувствовать, что это будет хороший сезон, и, возможно, он уйдет как король. Когда я впервые увидел это, я был очень зол, но не на него, а на владельцев. Я был очень, очень зол.

У вас есть такой менеджер, как он, способный конкурировать с Манчестер Сити, который может купить кого угодно. Он знает, что Ливерпуль не может тратить такие деньги, но ему нужна поддержка.

Как можно изменить свое мнение, продлив контракт несколько месяцев назад, и уйти в конце сезона? Для меня это не имеет смысла, но я уважаю его".

Он - легенда клуба. Мне очень, очень повезло, что я провел под его началом целый сезон, даже если я не был в своей лучшей форме, он отличный парень и один из лучших менеджеров, которых я когда-либо видел", - заявил Энрике

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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