Клопп: Когда я летом говорил о Ливерпуле 2.0 я, конечно, не имел ввиду свой Ливерпуль 2.0

Юрген уверен, что в команду придет чудесный менеджер, который справится с тем, чтобы заменить его.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп высказался о построении новой команды, про которую он говорил летом 2023 года.

По словам немецкого специалиста, уже тогда, когда он говорил, что в стане "красных" наступает новая эра он не имел ввиду, что эту эру клуб проведет под его руководством.

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"Эта команда готова бороться за все трофеи ещё очень, очень долго. Когда я говорил о Ливерпуле 2.0, конечно, я не имел в виду Ливерпуль Клоппа 2.0.

Этот клуб намного больше, чем один тренер. После меня придёт новый отличный менеджер, команда продолжит играть в отличный футбол. Впереди у Ливерпуля чудесное будущее, и это всё, чего я хочу.

Я не хочу оставаться в роли пассажира, который будет тормозить процесс", - рассказал немец.

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