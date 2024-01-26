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Соперник Шахтера в Лиге Европы подпишет талантливого защитника

Кентен Мерлин перейдет в стан Марселя.
Сегодня, 20:45
Кентен Мерлин / Getty Images
Кентен Мерлин / Getty Images

Французский Марсель нашел подходящего футболиста на позицию левого защитника, нуждающуюся в усилении.

Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы подпишут 21-летнего Кентена Мерлина. Сумма трансфера составит менее 12 млн евро.

Отмечается. что Мерлин уже прошел медосмотр для своего нового клуба. Детали его контракта остаются неизвестными.

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Первую часть сезона Кентен провел в Нанте, где за 18 матчей во всех турнирах отдал 2 результативные передачи.

Стоит сказать, что Марсель сыграет в Лиге Европы с донецким Шахтером. Матчи пройдут 15 и 22 февраля.

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