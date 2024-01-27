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Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа

Аргентинская модель решила серьезно уйти в музыку.
Сегодня, 10:50
Ванда Нара / Getty Images
Ванда Нара / Getty Images

Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, опубликовала в соцсетях сразу два тизера своего нового музыкального клипа.

На этот раз аргентинка решила снять видеоряд в Южной Америке под песню "O BICHO VAI PEGAR".

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Сказать точно, о чем данный трек мы пока не можем, однако уже 1 февраля мир увидит саму композицию и клип на всех видеоплощадках.

Напомним, не так давно Икарди сделал второе предложение своей возлюбленной Наре на фоне слухов о тяжелой болезни девушки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клип Ванда Нара

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