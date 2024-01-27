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Защитник Атлетико продолжит карьеру в Турции

Сеюнджю уехал в аренду в Фенербахче.
Сегодня, 11:18
Чаглар Сеюнджю / Getty Images
Чаглар Сеюнджю / Getty Images

Защитник Атлетико Чаглар Сеюнджю готовится к переходу в Фенербахче. Об этом сообщает пресс-служба турецкого гранда.

Клуб объявил о предстоящих переговорах с 27-летним турецким игроком, предлагая аренду за 2,5 млн евро без права выкупа.

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За вторую половину сезона Фенербахче будет выплачивать футболисту зарплату в размере 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Сеюнджю провел всего девять матчей за Атлетико в разных турнирах.

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