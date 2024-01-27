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Барселона - Вильярреал 3:5: обзор матча и результат игры 27.01.2024

Команды решили оформить по камбеку, но именно команда Марселино покинула стадион в качестве победителя.
Вчера, 21:52
Барселона - Вильярреал / Getty Images
Барселона - Вильярреал / Getty Images

В субботу, 27 января, на Эстадио Олимпико прошел матч 22-го тура испанской Ла Лиги между Барселоной и Вильярреалом.

В первом тайме каталонцы владели значительным преимуществом, но довести дело до гола им все никак не удавалось. Зато удалось гостям: Жерар Морено отметился голом в раздевалку.

В перерыве Хави Эрнандес сделал сразу три замены, но гол забила снова "желтая субмарина" - и сделал это воспитанник Барселоны!

Жоау Канселу не смог как следует попасть по мячу, который в итоге оказался у Ильяса Ахомаша, который обыграл Иньяки Пенью и поразил уже пустые ворота.

Источник: Getty Images

Но вскоре начался невероятный камбек "сине-гранатовых", которые уложились в 11 минут.

Роберт Левандовски пяткой перевел мяч Илкаю Гюндогану, который ударом в касание сократил отставание. Спустя восемь минут Ламин Ямал простреливал с фланга, Гюндоган махнул ногой мимо, но от него мяч отскочил к Педри. Хавбек мощно пробил в ближний угол - счет стал 2:2.

Камбек завершился подачей со штрафного от все того же Гюндогана. Это Эрик Байи своей рукой случайно замкнул подачу.

Источник: Getty Images

Казалось, что вот теперь Барселона свое не отпустит, но нет, у команды Марселино были свои планы на этот вечер.

Иронично, что к третьему голу гостей привела ошибка лучшего игрока в составе Барсы, а именно Гюндогана. В результате его неточной передачи Вильярреал убежал в контратаку, мяч оказался у Гонсало Гедеша, который хорошим ударом поразил дальний угол ворот.

Но даже на этом гости не остановились. Уже на последних минутах добавленного времени они сумели не просто вырвать победу, а и поставить восклицательный знак в этой истории.

Сначала Александер Серлот со второй попытки переправил мяч в сетку, а двумя минутами позднее Хосе Луис Моралес добил оппонента, установив окончательный счет поединка.

Источник: Getty Images

Барселона потерпела поражение, которое откинуло ее на дистанцию десяти очков от лидера в лице Реала, который ранее обыграл Лас-Пальмас. Вильярреал же закрепился на 14-й строчке таблицы, заработав 23 балла.

Статистика матча Барселона - Вильярреал 22-го тура Ла Лиги

Барселона - Вильярреал 3:5
Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (аг) - Ж. Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+11.

Ожидаемые голы (xG): 1,96 - 2,01
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 22 - 9
Удары в створ: 10 - 6
Фолы: 8 - 13

Барселона: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Кубарси, 46), Форт (Канселу, 46) - Гюндоган - Ромеу (Педри, 46), де Йонг - Ямал, Левандовски (Роке, 77), Феликс (Торрес, 58).

Вильярреал: Йоргенсен - Кико (Москера, 78), Байи, Куэнка, А. Морено (Манди, 71) - Ахомаш (Гедеш, 58), Комесанья, Коклен, Баэна (Капу, 71) - Ж. Морено (Моралес, 78), Серлот.

Предупреждения: Ромеу, Левандовски, Араухо - Баэна, Байи, Москера, Куэнка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал Ла Лига

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