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Впервые в истории европейских топ-лиг мужскую команду на матч вывела женщина

Мари-Луиза Ета побудет главной из-за дисквалификации Ненада Бьелицы.
Сегодня, 16:45
Мари-Луиза Ета / Getty Images
Мари-Луиза Ета / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Германии Унион на своем поле встречает Дармштадт.

Из-за дисквалификации данный поединок пропускает главный тренер хозяев Ненад Бьелица, что позволило случится уникальному прецеденту.

Бундеслига на своем сайте сообщает, что в отсутствии Бьелицы функции наставника будет исполнять 32-летняя Мари-Луиза Ета, входящая в его тренерский штаб.

Таким образом, Ета стала первой женщиной в истории всех европейских топ-лиг, которая вывела на поле мужскую команду.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

Напомним, ранее сообщалось, что Тухель заявил о желании поработать в Испании

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Унион Берлин Мари-Луиза Ета

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