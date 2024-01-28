Впервые в истории европейских топ-лиг мужскую команду на матч вывела женщина

В рамках 19-го тура чемпионата Германии Унион на своем поле встречает Дармштадт.

Из-за дисквалификации данный поединок пропускает главный тренер хозяев Ненад Бьелица, что позволило случится уникальному прецеденту.

Бундеслига на своем сайте сообщает, что в отсутствии Бьелицы функции наставника будет исполнять 32-летняя Мари-Луиза Ета, входящая в его тренерский штаб.

Таким образом, Ета стала первой женщиной в истории всех европейских топ-лиг, которая вывела на поле мужскую команду.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

Напомним, ранее сообщалось, что Тухель заявил о желании поработать в Испании

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