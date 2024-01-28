Тухель: Переезд за границу меня б заинтересовал. В Испании потрясающая лига
Кажется, немца заинтриговали вчерашние новости.
Наставник Баварии Томас Тухель неожиданно заговорил о возможном уходе в другой клуб.
По словам немецкого специалиста, переезд за границу, в частности, в Испанию его бы заинтересовал.
"Переезд за границу снова заинтересовал бы меня. В Испании потрясающая лига.
С моей точки зрения и исходя из моего опыта работы с испанцами, их отличает огромная уверенность в себе. Когда вы разговариваете с испанскими игроками, у меня быстро возникает ощущение, что вы общаетесь с человеком", - цитирует слова Тухеля издание Sky Sport Deutschland.
Напомним, вчера, 27 января, стало известно, что Хави покинет Барселону по окончанию сезона.
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