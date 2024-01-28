Сельта - Жирона 0:1: обзор матча и результат игры 28.01.2024
Каталонцы добыли важные очки на выезде.
В воскресенье, 28 января, в рамках 22-го тура Ла Лиги Сельта принимала Жирона. Победу одержали гости со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забит хавбек каталонцев Порту, отличившись еще на 20-й минуте встречи.
Отметим, оба украинца из Жироны за выделенное им время не сумели забить голы или отдать ассисты.
При этом, гости после 22-х туров идут на первом месте, набрав 55 очков.
Статистика матча Сельта - Жирона 22-го тура Ла Лиги
Сельта - Жирона 0:1
Гол: Порту, 20
Ожидаемые голы (xG): 0,75 - 1,07
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 13 - 11
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